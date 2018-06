Berlin (AFP) Deutschland will die irakischen Kurden durch die Lieferung von Panzerfäusten, Gewehren und Handgranaten im Kampf gegen die extremistische Miliz Islamischer Staat (IS) unterstützen. Das teilte das Bundesverteidigungsministerium am Sonntagabend in Berlin mit. Zuvor hatten sich eine Ministerrunde im Bundeskanzleramt auf die Lieferungen verständigt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.