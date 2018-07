Bochum (AFP) Ehrung für eine junge Spürnase: Ein elfjähriger Junge aus Bochum ist geehrt worden, weil er einen vermissten Rentner gefunden und ihm so wahrscheinlich das Leben gerettet hat. Vergangene Woche bedankte sich Polizeipräsidentin Diana Ewert für seine Zivilcourage, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Leon hatte Ende Juli nach dem 87-Jährigen gesucht und ihn in einem seiner eigenen Geheimverstecke entdeckt.

