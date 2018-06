Berlin (AFP) Die geplanten Waffenlieferungen Deutschlands an die Kurden im Nordirak werden nach Angaben von Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) limitiert sein. Kurz vor den letzten Entscheidungen der Regierungskoalition am Sonntagabend sagte Gabriel in der ARD, es würden Waffen "in begrenztem Umfang" geliefert, so dass "keine Waffendepots" vor Ort angelegt werden könnten.

