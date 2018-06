Dresden (AFP) Aus der Landtagswahl in Sachsen ist die CDU nach Hochrechnungen für ARD und ZDF als klarer Sieger hervorgegangen, muss sich aber einen neuen Koalitionspartner suchen. Den am Sonntag gegen 18.15 Uhr veröffentlichten Hochrechnungen von Infratest dimap und der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen zufolge kommen die Christdemokraten von Ministerpräsident Stanislaw Tillich auf 39,2 bis 39,5 Prozent, ihr bisheriger Regierungspartner FDP scheitert mit 3,7 bis 4,3 Prozent klar an der Fünf-Prozent-Hürde. Die eurokritische AfD schafft mit 9,6 bis 10,0 Prozent auf Anhieb den Sprung in den Landtag. Die Linkspartei kommt auf 18,6 bis 18,9 Prozent, die SPD verbessert sich leicht auf 12,5 bis 12,6 Prozent und die Grünen erreichen 5,3 bis 5,8 Prozent. Die rechtsextreme NPD könnte beiden Hochrechnungen zufolge mit 5,0 Prozent erneut im Parlament vertreten sein.

