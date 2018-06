Brüssel (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat klargestellt, dass sie die Lieferung von Waffen an die Ukraine ablehnt. "Deutschland wird keine Waffen liefern, weil wir damit meiner Meinung nach einen Eindruck vermitteln würden, dass dieser Konflikt doch militärisch gelöst werden könnte", sagte Merkel in der Nacht auf Sonntag nach einem EU-Gipfel in Brüssel. "Und das glaube ich nicht." Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten bei dem Gipfel über den Konflikt im Osten der Ukraine beraten und dabei beschlossen, weitere Sanktionen gegen Russland vorzubereiten.

