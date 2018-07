Hamburg (AFP) Der weltgrößte Online-Videodienst Netflix will nach seinem Start in Deutschland auch eigene deutsche Fernsehserien entwickeln. "Wir werden sicher auch in Deutschland produzieren", sagte Netflix-Chef Reed Hastings dem Nachrichtenmagazin "Spiegel" laut einem Vorabbericht vom Sonntag. Netflix ist ab September auch in Deutschland verfügbar. Das US-Unternehmen hat sich unter anderem mit Serien wie der preisgekrönten Reihe "House of Cards" einen Namen gemacht und zählt bereits rund 50 Millionen Abonnenten.

