Hamburg (AFP) Die Bundesregierung stößt einem Bericht zufolge bei der geplanten Lieferung von Waffen und militärischer Ausrüstung an die Kurden im Nordirak auf Schwierigkeiten. Für eine nach dem Außenwirtschafts- und dem Kriegswaffenkontrollgesetz nötige Genehmigung der Ausfuhr brauche Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) eine schriftliche Erklärung aus Bagdad, berichtete das Hamburger Magazin "Spiegel" am Sonntag. An dieser Stelle ergebe sich jedoch das Problem, dass die neue irakische Regierung ihre Arbeit noch nicht aufgenommen habe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.