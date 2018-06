Berlin (AFP) Trotz der Eskalation des Konflikts in der Ukraine warnt Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) vor einem militärischen Eingreifen des Westens. "Die Bewährungsprobe für den Westen besteht darin, mit Diplomatie und wirtschaftlichem Druck Russland zum Einlenken zu bewegen", sagte von der Leyen der "Bild am Sonntag". Ziel sei eine geeinte, friedliche Ukraine, "in der alle ihren gebührenden Platz finden". "Mit Waffengewalt werden wir das nicht erreichen", betonte die Ministerin. Im Fall des Einsatzes militärischer Mittel durch den Westen drohe ein Krieg mit Russland.

