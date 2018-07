Berlin (AFP) Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat den Vorwurf der Militarisierung der deutschen Außenpolitik zurückgewiesen. "Das weise ich entschieden zurück. Es gab und gibt keinen Automatismus, künftig irgendwohin Waffen zu liefern", sagte von der Leyen der "Bild am Sonntag" mit Blick auf die geplanten Waffenlieferungen an die Kurden im Nordirak. Vorrang hätten weiterhin die Diplomatie und der wirtschaftliche Aufbau von Ländern, militärische Mittel seien nur das äußerste Notmittel. "Krieg ist für mich etwas, was wir im Bündnis verhindern müssen", sagte die Ministerin.

