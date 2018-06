Dresden (AFP) Mit Ratlosigkeit hat die sächsische FDP auf ihre Abwahl aus dem Landtag reagiert. Auf der Wahlparty in Dresden sagte Spitzenkandidat Holger Zastrow am Sonntagabend vor den Parteianhängern: "Begreift ihr das? Ich nicht." Die Liberalen hätten in Sachsen "gekämpft wie die Löwen", sagte er. "Mehr geht nicht, mehr kann man nicht machen."

