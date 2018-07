Brüssel (AFP) Die EU-Kommission hat Belgien aufgerufen, "in den kommenden drei Tagen" einen oder mehrere Kandidaten für den belgischen Kommissarsposten zu ernennen. Der designierte Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker warf Belgien vor, mit der Verzögerung der Personalentscheidung die EU "zu lähmen", wie der amtierende belgische Ministerpräsident Elio Di Rupo nach einem EU-Gipfeltreffen in Brüssel am Sonntag sagte. Belgien ist der einzige Mitgliedsstaat, der noch keinen Kommissar ernannt hat. Grund für die Verzögerung ist, dass Belgien seit der Parlamentswahl Ende Mai keine neue Regierung hat.

