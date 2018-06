München (dpa) - Der VfL Bochum hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga übernommen. Die Westdeutschen feierten einen 2:1-Sieg bei Absteiger Eintracht Braunschweig und zogen damit im Klassement unter anderem an den Aufsteigern RB Leipzig und SV Darmstadt 98 vorbei. Die Darmstädter verpassten durch ein 1:1 beim TSV 1860 München den Sprung auf Rang eins. Auch der FC Ingolstadt hätte am vierten Spieltag Spitzenreiter werden können, das klare 3:0 beim SV Sandhausen reichte durch den gleichzeitigen Bochumer Sieg aber nicht.

