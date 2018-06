Berlin (dpa) - Bundesinnenminister Thomas de Maizière lehnt eine Beteiligung der Vereine an Kosten für Polizeieinsätze bei Fußballspielen weiter ab. Es ärgere ihn tierisch, dass an jedem Wochenende Bereitschaftspolizisten der Bundespolizei wegen gewaltbereiter Fans im Einsatz seien, sagte de Maizière. Das Hauptproblem bestehe aber nicht in der ersten und zweiten Liga, sondern in unteren Ligen. Da helfe eine Kostenbeteiligung nichts, die Vereine hätten nichts. Gewalttätigkeiten fänden zudem oft nicht im Stadion statt, sondern weiter entfernt etwa an Bahnhöfen.

