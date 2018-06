Rom (SID) - Der neue italienische Fußball-Nationaltrainer Antonio Conte verzichtet auf EM-Held Mario Balotelli in den ersten Länderspielen nach der für die Azzurri so enttäuschend verlaufenen WM in Brasilien. Der neue Coach ließ neben dem vom AC Mailand zum FC Liverpool gewechselten Angreifer Balotelli auch Antonio Cassano außen vor. Der viermalige WM-Titelträger Italien war bei der WM-Endrunde in Brasilien in der Vorrunde gescheitert.

Nach einer längeren Verletzungspause steht Stürmer Stephen El Shaarawy vom AC Mailand hingegen wieder im Aufgebot. Italien spielt am Donnerstag (4. September) gegen die Niederlande und in der EM-Qualifikation gegen Norwegen (9. September).