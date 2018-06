Tokio (AFP) Die japanische Pornodarstellerin Rina Serina und acht ihrer Kolleginnen haben sich am Wochenende von tausenden Fremden ihre Busen begrapschen lassen. Bei einer bizarren Benefizveranstaltung zur Aids-Prevention in Tokio standen sie am Samstag und Sonntag stundenlang mit entblößten Brüsten nebeneinander. Bis zum Sonntagnachmittag hätten mehr als 4100 Teilnehmer zugegriffen, teilten die Organisatoren mit. Da jeder Grapscher 1000 Yen (7,30 Euro) spenden sollte, müssten umgerechnet knapp 30.000 Euro dabei zusammengekommen sein.

