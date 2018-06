Berlin (dpa) - Deutschland liefert zum Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat in großem Umfang Waffen in den Irak - darunter auch 500 Panzerabwehrraketen sowie mehrere tausend Gewehre. Mit den Rüstungsexporten sollen die Kurden im Norden des Landes ausgerüstet werden. Die Waffenliste wurde am Abend in Berlin von einer Ministerrunde unter Leitung von Kanzlerin Angela Merkel beschlossen.

Bislang waren solche Lieferungen in Krisengebiete für die deutsche Außenpolitik tabu. Den Einsatz deutscher Kampftruppen schließt die Bundesregierung aus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.