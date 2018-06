Tel Aviv (dpa) - Die gewaltsame Entfernung der radikal-islamischen Hamas von der Macht im Gazastreifen bleibt für den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu immer noch eine Option. Er habe das Ziel, die Hamas zu stürzen, nie aufgegeben, und tue das auch jetzt nicht. Das sagte der Politiker in einem Interview mit dem Fernsehsender Channel 2. Im jüngsten Konflikt, den eine unbefristete Waffenruhe am Dienstag vorerst beendete, habe die israelische Armee der Hamas einen "schweren Schlag" versetzt. Dies biete nun die "Chance auf eine längere Phase der Ruhe" an Israels südlicher Grenze.

