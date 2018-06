Tripolis (AFP) Islamistische Milizionäre haben die Kontrolle über mehrere Gebäude der US-Botschaft in der libyschen Hauptstadt Tripolis übernommen. Wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP am Sonntag berichtete, gab es in dem Gebäudekomplex im Süden von Tripolis wenige Sachschäden. Vertreter der Miliz Fadschr Libya (Libyens Morgendämmerung) erklärten, sie hätten die Kontrolle über die Botschaft übernommen, um Plünderungen zu verhindern.

