Madrid (AFP) Der von einem südenglischen Krankenhaus vermisste tumorkranke Junge ist mitsamt seiner Familie in Andalusien wiedergefunden worden. Die Eltern des Fünfjährigen wurden am Samstagabend nahe der Küstenstadt Vélez-Málaga in einem Hotel festgenommen und erklärten anschließend, sie hätten ihm eine moderne Therapie ermöglichen wollen. Ihr hilfsbedürftiges Kind wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.