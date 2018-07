Köln (SID) - Europa-League-Starter Borussia Mönchengladbach will am Sonntag den ersten Saisonsieg in der Bundesliga einfahren und tritt zum Abschluss des zweiten Spieltags um 17.30 Uhr beim punktlosen SC Freiburg an. Zuvor empfängt der kriselnde FSV Mainz 05 um 15.30 Uhr Hannover 96.

Bei der Reit-WM in der Normandie greift das deutsche Vielseitigkeits-Team am Sonntag nach der Goldmedaille. Die Equipe von Bundestrainer Hans Melzer geht ab 14.30 Uhr aus der Pole Position in das entscheidende Springen.

Bei der Ruder-WM in Amsterdam ist der Achter der Männer am Sonntag um 14.33 Uhr die größte deutsche Goldhoffnung. Nach seinem überraschenden Halbfinalsieg gegen Olympiasieger Mahe Drysdale träumt aber auch Vize-Europameister Marcel Hacker vom ersten WM-Gold seit zwölf Jahren. Hans Gruhne und Stephan Krüger rechnen sich im Männer-Doppelzweier Außenseiterchancen im Kampf um eine Medaille aus.