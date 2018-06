Berlin (dpa) - Die Deutsche Bahn will der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer in den nächsten Tagen einen neuen Vorschlag zur Lösung des Tarifkonflikts unterbreiten. Das sagte ein Bahnsprecher der Nachrichtenagentur dpa und bestätigte damit einen Bericht des "Spiegels". Sie seien weiter gesprächsbereit, sagte demnach der Personalvorstand der Deutschen Bahn, Ulrich Weber. Er kritisierte die Haltung der GDL, die das bisherige Angebot der Bahn als "Witz" bezeichnet habe. Was an einem Einstiegsangebot von 1,9 Prozent ein Witz sein solle, wisse er nicht.

