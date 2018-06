New York (SID) - Melbourne-Champion Stan Wawrinka steht kampflos im Achtelfinale der US Open. Der Weltranglistenvierte aus der Schweiz profitierte in New York von der Absage seines Kontrahenten Blaz Kavcic. Der Slowene trat wegen einer Fußverletzung nicht an. In der Runde der besten 16 trifft Wawrinka am Montag entweder auf Youngster Nick Kyrgios (Australien) oder Routinier Tommy Robredo (Spanien/Nr. 16).