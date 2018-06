New York (SID) - Die Dänin Caroline Wozniacki hat bei den US Open das Duell der ehemaligen Weltranglistenersten gegen die Russin Maria Scharapowa für sich entschieden und steht im Viertelfinale. Wozniacki gewann nach 2:37 Stunden 6:4, 2:6, 6:2. Am Dienstag trifft die Finalistin des Jahres 2009 auf Sara Errani (Italien). Die Nummer 13 der Setzliste bezwang Qualifikantin Mirjana Lucic Baroni (Kroatien) 6:3, 2:6, 6:0.

Bei schwül-warmem Wetter mit Temperaturen um 30 Grad feierte Wozniacki (24) ihren dritten Sieg im achten Duell mit ihrer drei Jahre älteren Kontrahentin. Die Weltranglistenelfte hatte in der Runde zuvor gegen die Darmstädterin Andrea Petkovic gewonnen, Scharapowa hatte die Berlinerin Sabine Lisicki aus dem Turnier geworfen.

French-Open-Siegerin Scharapowa scheiterte bereits als sechste Top-10-Spielerin in der ersten Woche des vierten Grand-Slam-Turniers der Saison. Zuvor waren Angelique Kerber (Kiel/Nr. 6), Simona Halep (Rumänien/Nr. 2), Wimbledonsiegerin Petra Kvitova (Tschechien/Nr. 3), Agnieszka Radwanska (Polen/Nr. 4) und Ana Ivanovic (Serbien/Nr. 8) ausgeschieden.