Tunis (AFP) In großen Teilen Tunesiens ist am Sonntag der Strom ausgefallen. Der Stromausfall betraf nicht nur die Hauptstadt Tunis, Einwohner berichteten auch von einer Unterbrechung der Stromversorgung in Hammamet im Norden, Monastir im Osten und Zarzis im Südosten.

