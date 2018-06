Val Masino (dpa) - Vier Bergsteiger sind in den Ostalpen in Italien am Monte Disgrazia in eine Felsspalte gestürzt und ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich in etwa 3000 Metern Höhe, wie die Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf die Rettungsmannschaften berichtete. Demzufolge waren die vier Opfer Mitglieder einer sechsköpfigen Gruppe. Ein Mann und eine Frau hatten sich zuvor entschieden, nicht mehr weiterzugehen, während die vier anderen Bergsteiger den Aufstieg fortsetzten.

