Dresden (dpa) - Die CDU hat die Landtagswahl in Sachsen nach den Prognosen von ARD und ZDF klar gewonnen und kann weiter regieren. Die bisherige Koalitionspartei FDP verpasste demnach den Wiedereinzug in den Landtag, so dass sich die Union von Ministerpräsident Stanislaw Tillich einen neuen Partner suchen muss. Die eurokritische Alternative für Deutschland schaffte erstmals den Sprung in einen Landtag. Die Linkspartei wurde weit vor der SPD zweitstärkste Kraft in Sachsen.

