Dresden (dpa) - In Sachsen hat die Landtagswahl begonnen. 3,4 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, über den neuen Landtag abzustimmen. Der schwarz-gelben Regierung von Ministerpräsident Stanislaw Tillich droht das Aus: Die CDU dürfte zwar laut Umfragen stärkste Kraft bleiben, die FDP muss allerdings um den Wiedereinzug in den Landtag bangen. Zweitstärkste Kraft dürfte die Linke werden, vor SPD und Grünen. Erstmals könnte die AfD in ein Landesparlament einziehen. Auch ein Wiedereinzug der rechtsextremen NPD scheint möglich.

