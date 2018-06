Dresden (dpa) - Der Spitzenkandidat der FDP in Sachsen, Holger Zastrow, hat keine Erklärung für das Abschneiden seiner Partei bei der Landtagswahl gefunden. "Was soll ich sagen, begreift Ihr das?", fragte er in die Runde. Die Freidemokraten, bisher in der Regierung mit der CDU, scheiterten an der Fünf-Prozent-Hürde. Man habe gekämpft wie die Löwen, alles gegeben, alles gemacht, was möglich sei, mehr gehe nicht, sagte er und zeigte sich mehr als enttäuscht. Man habe alle Register gezogen - es habe trotzdem nicht gereicht.

