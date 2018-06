Frankfurt/Main (SID) - Die Frankfurt Skyliners aus der Basketball-Bundesliga haben den US-Amerikaner Sean Armand unter Vertrag genommen. Der 23 Jahre alte Shooting Guard kommt von der Iona Universität und erhält einen Vertrag für die kommende Saison plus Option auf eine weitere Spielzeit.

"Ich bin ein guter Schütze, will aber an beiden Enden des Feldes meinen Teil zum Erfolg beitragen und mein Spiel auf dem professionellen Level weiterentwickeln", sagte Armand, der in der abgelaufenen College-Saison durchschnittlich 17,5 Punkte pro Spiel erzielte.