Hongkong (AFP) Im Streit um das Prozedere bei der Wahl des Verwaltungschefs in der Sonderverwaltungszone Hongkong ist ein ranghoher chinesischer Beamter am Montag von Demonstranten ausgebuht worden. "Die Zentralregierung hat ihr Versprechen gebrochen - schamlos", rief eine Menge dem Volkskongress-Abgeordneten Li Fei bei einem Treffen mit örtlichen Beamten entgegen. An dem Protest nahmen der regierungskritische Abgeordnete Leung Kwok Hung sowie mehrere weitere Abgeordnete und jüngere Demonstranten teil.

