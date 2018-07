Berlin (AFP) Die Deutsche Bahn (DB) fürchtet wegen des dreistündigen Warnstreiks der Lokomotivführer am Montagabend auch Beeinträchtigungen im Personenverkehr. Möglicherweise müssten viele Berufspendler und Fernreisende unter Verspätungen und Ausfällen in den Abendstunden leiden, teilte die Bahn in Berlin mit. Eine gezielte Information der Fahrgäste sei wegen der "vagen und widersprüchlichen Informationen" der Lokführergewerkschaft GDL nicht möglich, kritisierte der Konzern.

