Berlin (AFP) Nach der Entscheidung der Bundesregierung, die irakischen Kurden durch Waffenlieferungen zu unterstützen, bereitet die Bundeswehr sich auf die Ausbildung kurdischer Peschmerga-Kämpfer vor. Diesen solle eine einwöchige Schulung in Deutschland auf dem Übungsplatz im bayerischen Hammelburg angeboten werden, sagte ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums am Montag in Berlin. Unterdessen nahm ein Verbindungsteam der Bundeswehr im kurdischen Erbil seine Arbeit auf.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.