Dresden (AFP) Lag es an den ausklingenden Ferien, am regnerischen Wetter oder schlicht am langweiligen Wahlkampf? Nach der Landtagswahl in Sachsen wird weiter über die erschreckend niedrige Wahlbeteiligung diskutiert. Nicht einmal jeder Zweite ging am Sonntag an die Wahlurne. Experten sehen dafür vielerlei Gründe, etwa den insgesamt doch recht absehbaren Wahlausgang. Nach Ansicht des Berliner Politikwissenschaftlers Oskar Niedermayer geht es nun nicht darum, die Nichtwähler "zu verteufeln". Vielmehr müssten sich auch die Parteien fragen, "warum sie ihre Wähler nicht mobilisieren konnten".

