Rendsburg (AFP) Ein Mitarbeiter des Rendsburger Finanzamts ist am Montag von einem Kunden niedergeschossen und so schwer verletzt worden, dass er kurz darauf in einem Krankenhaus starb. Der 58-Jährige habe sich am Vormittag um 10.00 Uhr mit einem "Beschwerdeführer" zum Gespräch getroffen, sagte ein Polizeisprecher in der schleswig-holsteinischen Stadt. Während der Unterredung habe dieser dann plötzlich geschossen.

