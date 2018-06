Danzig (AFP) Bundespräsident Joachim Gauck ist am Montagnachmittag in Polen eingetroffen, um an den Feierlichkeiten zum Gedenken an den deutschen Überfall vor 75 Jahren teilzunehmen. Auf der Westerplatte bei Danzig, wo ein deutsches Kriegsschiff am frühen Morgen des 1. September 1939 einen polnischen Armeeposten beschoss und damit den Zweiten Weltkrieg entfesselte, will Gauck mit dem polnischen Präsidenten Bronislaw Komorowski an den Gräbern gefallener polnischer Soldaten Grablichter aufstellen. Danach sind Ansprachen von Komorowski und Gauck geplant.

