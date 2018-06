Berlin (AFP) Die Linke hat den geplanten deutschen Waffenlieferungen in den Irak im Bundestag eine klare Absage erteilt. "Wenn der Irak etwas genug hat, dann sind es Waffen", sagte Fraktionschef Gregor Gysi am Montag in der Parlamentsdebatte zu den Plänen der Bundesregierung. Um die extremistische Miliz Islamischer Staat (IS) völkerrechtlich wirksam zu bekämpfen, werde der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen gebraucht, sagte der Linken-Politiker. "Die Entscheidung muss die UNO treffen."

