Berlin (AFP) Die Lokführergewerkschaft GDL will am Montagabend wie geplant drei Stunden in den Warnstreik treten. Das am Morgen vorgelegte neue Angebot der Deutschen Bahn (DB) sei "alter Wein in neuen Schläuchen", sagte GDL-Chef Claus Weselsky dem Fernsehsender N24. Er sei "nicht nur enttäuscht" von diesem Angebot; "sondern es macht sich langsam Wut in unseren Kreisen breit". Die Bahn versuche die GDL in einen "Monate währenden Prozess hinein zu zwingen", an dessen Ende ein Kooperationsabkommen stehe, das der Gewerkschaft die bestehende Tarifmächtigkeit nehmen solle.

