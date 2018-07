Berlin (AFP) SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann hat die von der Regierung geplanten Waffenlieferungen an die irakischen Kurden als Nothilfe in einer Ausnahmesituation gerechtfertigt. "Wir können nicht einfach wegschauen, wenn sich im Nahen Osten eine neue Terrorherrschaft etabliert", sagte Oppermann am Montag im Bundestag. Eine Kehrtwende in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik bedeute dies jedoch nicht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.