Berlin (AFP) Die sächsischen Grünen betrachten eine mögliche Koalition mit der CDU in Dresden äußerst skeptisch. Das Abschneiden ihrer Partei bei der Landtagswahl sei "ein Ergebnis, das einen nicht besonders motiviert", sagte Spitzenkandidatin Antje Hermenau am Montag in Berlin mit Blick auf ein mögliches schwarz-grünes Bündnis. Die Grünen hätten nicht die "Muckis", die für ein eine solche Koalition eigentlich erforderlich wären.

