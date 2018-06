Istanbul (AFP) Die türkische Regierung hat den Geschäftsträger der US-Botschaft in Ankara ins Außenamt gebeten, um ihn zu Berichten über einen angeblichen Lauschangriff amerikanischer Geheimdienste zu befragen. Der Diplomat habe bei dem Termin eine Erklärung zu den Vorwürfen abgegeben, sagte Regierungssprecher Bülent Arinc am Montag nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Anadolu. Zum Inhalt dieser Erklärung sagte er nichts. Mitte August hatte Ankara den deutschen Botschafter in der türkischen Hauptstadt, Eberhard Pohl, aus ähnlichen Gründen ins Außenministerium gebeten.

