Aachen (AFP) Die Polizei geht am 18. September zum zweiten Mal mit einem deutschlandweiten Blitz-Marathon gegen Raser vor - und nimmt bei der 24-Stunden-Kontrolle Temposünder gezielt aus dem Blickwinkel von Kindern ins Visier. Im Zuge der Aktion werden diesmal Kinder befragt, wo der Straßenverkehr für sie besonders gefährlich ist und wo die Polizei deshalb die Geschwindigkeit der Autofahrer messen soll, wie Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf Jäger (SPD) am Montag in Aachen erläuterte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.