Berlin (dpa) – Die vor rund einem Jahrzehnt mit dem Psycho-Drama "Mein Leben ohne mich" bekannt gewordene spanische Regisseurin Isabel Coixet erkundet mit ihrem Mystery-Thriller "Another Me – Mein zweites Ich" die Schattenseiten der Pubertät.

Dazu schickt sie den britischen Jung-Star Sophie Turner in der Rolle der Halbwüchsigen Fay auf eine unheimliche Reise zwischen wirklichem Erleben und Wahnvorstellungen. Die durch die US-amerikanische TV-Serie "Game of Thrones" bekannt gewordene Schauspielerin prägt die surreale Geschichte um die düsteren Gefilde seelischer Not mit ihrer Präsenz. Und Regisseurin Coixet versucht erneut tief in die persönlichsten Winkel des menschlichen Seins vorzudringen.

Another Me – Mein zweites Ich, Spanien/ Großbritannien 2013, 85 Minuten, FSK ab 12, von Isabel Coixet, mit Sophie Turner, Geraldine Chaplin, Jonathan Rhys Meyers