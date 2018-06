Limoges (AFP) In Frankreich hat ein Paar sein vier Monate altes Baby getötet und dann eine Entführung vorgetäuscht. Gegen die geständigen 24 und 31 Jahre alten Eltern sollte am Montag in der zentralfranzösischen Stadt Limoges nach Justizangaben ein formelles Ermittlungsverfahren eingeleitet werden. Der Fall sorgte in Frankreich für großes Aufsehen.

