Versailles (AFP) Ein Franzose hat 30 Jahre lang Schulen, Kindergärten und Wohnungen am Stadtrand von Paris gebaut, ohne je ein Architektur-Diplom gemacht zu haben. Jetzt wurde der 60-jährige Philippe Leblanc wegen Betruges und Urkundenfälschung zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Ein Gericht in Versailles bei Paris sprach am Montag zudem mehreren Zivilklägern zwischen 1000 und 3000 Euro Schmerzensgeld zu, deren Vertrauen der vorgebliche Architekt missbraucht habe, "auch wenn im Allgemeinen die Arbeiten ohne Probleme ausgeführt wurden".

