Frankfurt/Main (SID) - Marcus Sorg wird offenbar nicht Nachfolger von Hansi Flick als Co-Trainer von Bundestrainer Joachim Löw (54). Das berichtet der Express am Montag. Demnach soll Löw bei einer Sitzung am vergangenen Freitag in der Zentrale des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Frankfurt dem 48-jährigen Sorg abgesagt haben.

Sorg hatte Ende Juli mit den U19-Junioren des DFB in Ungarn den EM-Titel gewonnen und war in den vergangenen Wochen als Favorit auf den Posten gehandelt worden. Flick (49), der die Nationalmannschaft in Brasilien zusammen mit Löw zum WM-Titel geführt hatte, ist seit Montag offiziell Sportdirektor des DFB.

Für das Länderspiel am Mittwoch (20.30 Uhr/ZDF) in Düsseldorf gegen Argentinien und das EM-Qualifikationsspiel am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in Dortmund wird Löw von Torwarttrainer Andreas Köpke Löw unterstützt.