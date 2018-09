Neu Delhi (AFP) Ein rotes Paar Schuhe soll den Alltag von Smartphone-Nutzern revolutionieren: Noch in diesem Monat will das indische Start-up Ducere im Wortsinn wegweisende Schuhe in Indien auf den Markt bringen. Die Hightech-Treter mit dem Namen Lechal - Hindu für "Nimm mich mit" - verknüpfen einen im Schuh eingebauten Vibrationsalarm mit einer Navigationsanwendung auf dem Smartphone. Träger der Schuhe können sich so von ihrem Handy den Weg weisen lassen, ohne auf den Bildschirm schauen zu müssen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.