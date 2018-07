Rom (AFP) Schlechte Nachrichten für Rom-Urlauber: In der italienischen Hauptstadt gilt seit Montag eine neue Bettensteuer. Pro Nacht im Hotel müssen Touristen ab sofort neben dem eigentlichen Preis bis zu sieben Euro Steuer hinblättern, wie die Stadtverwaltung auf ihrer Internetseite mitteilte. Mit dem Geld will die tief in den roten Zahlen steckende Hauptstadt ihre Einnahmen verbessern. Pro Jahr besuchen etwa zwölf Millionen Menschen Rom.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.