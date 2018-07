Tokio (AFP) Mehr als zwei Millionen Japaner haben am Montag an einer Erdbeben-Übung teilgenommen. Dabei wurde nach Angaben der Behörden ein Erdstoß der Stärke 7,3 angenommen, der die Hauptstadt Tokio am frühen Morgen trifft. "Ich weise alle Minister an, ihr Bestes zu tun, um schnell und angemessen zu reagieren", erklärte Regierungschef Shinzo Abe während der Übung. "Menschenleben zu retten, ist die oberste Priorität."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.