Tokio (AFP) Ein Neffe von Sony-Gründer Akio Morita wird neuer Chef der erfolgreichen Tochter Sony Computer Entertainment. Der 54-jährige Atsushi Morita trat sein Amt am Montag mit dem Versprechen an, er wolle den Erfolg der für die Playstation zuständige Sparte fortsetzen. Sony hatte im August den Verkauf der zehnmillionsten Playstation 4 gefeiert. Die PS4 war am 15. November in den USA auf den Markt gekommen, zwei Wochen später stand sie in Europa und in Asien in den Regalen.

