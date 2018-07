Sanaa (AFP) Zehntausende schiitische Rebellen sind im Jemen für einen Rücktritt der Regierung auf die Straße gegangen. Sie marschierten am Montag durch die Haupstadt Sanaa und richteten ein Verkehrschaos an. Rebellenführer Abdulmalik al-Huthi hatte seine Anhänger am Sonntagabend aufgefordert, ihre Kampagne zum Sturz der Regierung der Nationalen Einheit fortzusetzen.

